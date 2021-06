Agorà Scarlatti, un'estate di concerti e spettacoli nel cuore del Vomero

Sarà un'estate di musica, cinema, teatro e molto altro al Vomero con l'Agorà Scarlatti. Da metà luglio fino ai primi di settembre, infatti, una serie di eventi e spettacoli dal vivo e all'aperto saranno ospitati nel cortile dell'Istituto Salesiani.

Tra gli appuntamenti in calendario già ufficializzati dall'organizzazione sui canali social dell'Agorà c'è il concerto dell'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli il 16 luglio, il concerto di Karima per il 17 luglio e quello del jazzista John Patitucci accompagnato da Chris Potter e Brian Blade per il 21 luglio.