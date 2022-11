Rimandata le serata finale dell’Afragola Film Festival

“I tragici fatti di cronaca che hanno colpito Casamicciola ci spingono a posticipare la serata finale dell’Afragola Film Festival. Il nostro è un Festival ministeriale che nasce con il contributo del MIC e che parla di Architettura , Design e sicurezza ed è da sempre libero dalla logica dello show must go on. Unica nostra bandiera è il senso di umanità che mai si sottometterà a logiche economiche e di profitto. Pertanto in concerto con gli organizzatori, i premiati e gli ospiti abbiamo deciso di posticipare l’evento ad una data che verrà a breve comunicata. Tutti gli ospiti e lo staff dell’Afragola Film Festiva partecipano al dolore che sta vivendo Ischia in questo memento e si stringe in un simbolico abbraccio alle famiglie di Casamicciola che stanno vivendo ore terribili”. Queste la parole di Gianluigi Osteri ideatore dell’Afragola Film Festival.

Valerio Caprara, direttore artistico della seconda edizione del Film festival di Architettura e design di Afragola Al di là della visione, condivide appieno la tempestiva decisione degli ideatori e organizzatori Gianluigi Osteri e Sebastiano Paciello di annullare e rimandare la serata conclusiva della manifestazione prevista per questa sera al Cinema Teatro Gelsomino. I tragici eventi di Casamicciola, infatti, esigono che l’intero staff non solo si stringa idealmente alle comunità colpite, ma dia anche un segno concreto di partecipazione ai lutti, alle sofferenze e alle angosce della popolazione ischitana e allo strenuo impegno tuttora in corso delle istituzioni e dei soccorritori. Convinto d’altra parte che il lusinghiero successo ottenuto dalle trascorse giornate d’incontri, dibattiti e proiezioni non debba essere disperso o vanificato, plaude altresì alla decisione di recuperare a breve termine un evento onorato da così tanti e illustri ospiti.