Addumè, L'appello di Alan De Luca: "Aiutatemi a sostenere le spese di questo gioiellino"

Alan De Luca lancia una raccolta fondi in favore di ADDUME', piccolo ma affascinante teatrino nel centro storico di Napoli. Al momento sono quasi 7mila gli euro raccolti con un obiettivo di diecimila.

L'appello dell'artista

Sono Alan De Luca e da circa 30 anni, mi impegno a regalare buonumore, risate e sorrisi al mio pubblico. Ho tanti amici fraterni con i quali condivido questo percorso ed ai quali sono molto grato. Da circa 1 anno ho scoperto un piccolo gioiellino, proprio nel cuore pulsante di Napoli, in pieno centro storico. È un piccolo teatrino a cui ho dato il nome ADDUME'. Ho immaginato questo posto come un luogo dove tener vita la memoria storica dell'arte e della cultura napoletana. Desidero realizzare spettacoli teatrali per valorizzare la nostra tradizione partenopea, dare l'opportunità ad attori e musicisti di tutti i generi di esibirsi per far conoscere la loro arte, creare laboratori di teatro gratuiti per contribuire alla preparazione e formazione di ragazzi, specialmente quelli a rischio dispersione scolastica, corsi di lingua napoletana ed altro... È stata un'impresa ardua, ma ho comunque aperto la struttura. Ci sono tante cose da fare e per me che ho scelto una politica di prezzi popolari è veramente dura con soli 50 posti a disposizione. Inoltre, la crisi del settore artistico a causa della pandemia e i gravi problemi di salute con lunga degenza ospedaliera hanno reso difficile e complicato la realizzazione di questo desiderio. Il teatrino da solo non si sostiene. Mi sono quindi chiesto come fare ed ho realizzato che Addumè può diventare Addunuie. Voglio che Addume' diventi Addunuie, perché credo che il TEATRO sia un BENE NECESSARIO, PRIMARIO e che può salvare tanti ragazzi dalla strada. Ho incontrato tante persone meravigliose nel mio cammino ed allora ho deciso di chiedere aiuto. Ho deciso di chiedere il tuo aiuto. Confido nel tuo prezioso contributo anche piccolo non importa. Ti ringrazio sin d’ora per quanto potrai fare. Tiriamo su il sipario, insieme"