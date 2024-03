'A vita è mo: il nuovo singolo di Jovine feat Vesuviano

Jovine riprende il concetto di felicità dell’immenso maestro Luciano De Crescenzo, che ha provato a insegnarci che “per essere felici bisogna saper vivere il presente”, nel suo nuovo singolo “’A vita è mo” feat Vesuviano (Etichetta Campi Flegrei - Magma Music), in arrivo su tutte le piattaforme digitali il 6 marzo e inizia un viaggio verso l’uscita dell’album “Sincero”, in cui i caratteristici suoni reggae incrociano altri stili musicali e in cui Valerio incontra amici con cui ha condiviso tanta parte della sua vita non solo artistica. La produzione è firmata D4F0ur con Massimo Jovine, Giuseppe Spinelli e Antonio Esposito.

«’A vita è mo è la prima fermata di un viaggio straordinario che ho concepito e percepito come una cura per me stesso e per chi vive questo tempo. È una traccia in neapolitan reggae, quello che ha caratterizzato sempre la mia musica, in cui, insieme a Vesuviano con il quale ho scritto la canzone, ho lanciato un invito a vivere il presente in maniera intensa e felice – racconta Jovine –. L’ossessione di progettare, di pianificare, di concentrarci sul domani e di rimanere a rimuginare su cose accadute in passato non fanno bene all’anima, “pecchè ajere è già passato e dimàne è nu’ mistero… ‘A vita è mo”».

Rimettere al centro la quotidianità, lasciando andare quello che non funziona, per fare spazio alla felicità, in un tempo che non si può fermare ma che dà la possibilità di scrivere pagine straordinarie di vita. La ricerca delle piccole cose che nascondono grandi gioie.