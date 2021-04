A Momentary Lapse, una videoinstallazione che lega Napoli alla capitale dell'Ecuador

A Momentary Lapse è una videoinstallazione site specifc dell’artista napoletano Francesco Ciotola, a cura di Raffaele Loffredo, composta da 28 fotografie, in mostra presso il Museo Centro De Arte Contemporanea di Quito, capitale dell’ Ecuador. Le immagini ritraggono i siti archeologici napoletani di Pompei, Ercolano e Oplontis, ad oggi icone della cultura passata, il cui ritrovamento avvenne per caso a partire dai primissimi anni del 1700. Una parte di rilievo nell'esposizione è data anche al Vesuvio, quale Creator/Sterminator, un elemento naturale che ha distrutto questi luoghi, congelandoli in un dato tempo, ma che in egual misura è stato il mezzo che gli ha permesso di elevarsi a simbolo di un possibile rinascimento culturale contemporaneo. L'eruzione del 79 D. C. a Napoli difatti può essere considerata una distruzione per il passato ed un'opportunità per il presente, in particolare per l'importanza della conoscenza della storia e per il suo utilizzo oggi.

L'installazione dell'artista napoletano Francesco Ciotola, pone la questione del ruolo fondamentale che la storia e i fatti del passato hanno oggigiorno come vettori culturali contemporanei. “A Momentary Lapse, il titolo scelto per la presentazione presso il Museo di Arte Contemporanea di Quito - sostiene l'artista - rappresenta un intervallo, che allude all'azzeramento di una data situazione, un “locus” dal quale è possibile ripartire. Abbiamo scelto di presentare questo lavoro a Quito poiché riteniamo che il carattere di un luogo dipenda molto dalla terra in cui si trova. Vivere in una terra vulcanica accomuna le sue genti. Quito come Napoli è una terra vulcanica, le due città - conclude Ciotola - sono così fortemente legate da un elemento naturale caratterizzante il paesaggio e la sua cultura”.

Gallery