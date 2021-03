60° anniversario "frecce tricolori" - istituto comprensivo statale "Cesare Pavese"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Il primo marzo 1961 veniva costituito ufficialmente il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico. Una denominazione ufficiale che quasi nessuno conosce, perchè nel mondo si tratta, per tutti, soltanto delle "Frecce Tricolori" dell'Aeronautica Militare ospitate, sin da allora, nella base aerea di Rivolto (Udine). In data odierna, ponendo alla base i valori dell’Educazione Civica e vista la tradizionale collaborazione con le Forze Armate, anche in precedenti eventi, all’Istituto Comprensivo Statale “Cesare Pavese” di Napoli, si sono svolti, nonostante la modalità di Didattica a Distanza, dei momenti di dibattito e di rievocazioni storiche con proiezioni e lezioni multidisciplinari relative ai valori e alle competenze che incarnano le “Frecce Tricolori”. L’Anniversario cade in un momento particolarmente difficile, in cui si rinnova e rafforza l’importanza di restare uniti e fare squadra. Non si può non ricordare, l’evento di fine maggio del 2020, quando la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha compiuto uno storico sorvolo di tutti i capoluoghi di regione italiani, iniziativa che ha preso il nome dal forte valore simbolico di “Abbraccio Tricolore”, culminata con il sorvolo della città di Roma nel giorno del 2 giugno , giorno della Festa della Repubblica. La storia delle “Frecce Tricolori” è fatta di passione e competenza degli uomini e le donne che ne hanno fatto parte, che in questi sessanta anni hanno contribuito a rendere celebre attraverso il fattore umano. Quando si parla di “Frecce Tricolori” non si parla di singoli ma di squadra, non solo i piloti ma anche tutti quelli che lavorano a terra. E’ proprio da questi valori che si parte e si cerca di formare, ogni giorno, gli allievi dell’Istituto Comprensivo “Cesare Pavese”, con l’obiettivo di renderli capaci di lavorare in team, ma anche di mettersi in gioco ed accettare le critiche. La Dirigente scolastica, Dott.ssa Caterina Cernicchiaro, attenta alla formazione degli allievi con la finalità del rispetto delle Istituzioni e del Tricolore, ha sottolineato che le Frecce Tricolori hanno il compito di rappresentare valori, tecnologia, professionalità e capacità di fare squadra, pertanto, con la propria attività di fatto sono portatori dei valori e delle competenze che sono proprie in generale delle Forze Armate e promuovono con esse anche l'industria nazionale e quindi tutto il "Sistema Paese". Queste caratteristiche dovrebbero essere la base della formazione di ogni allievo.