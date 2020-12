Zuppa contadina di borlotti con crostini

La zuppa contadina di fagioli borlotti è un piatto rustico e saporito, semplicissimo da preparare e perfetto per un pranzo o una cena d'autunno o invernale. Una vera coccola.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti per 2 persone

Fagioli borlotti già cotti 300 gr

3 fette di pane raffermo

1 costa di sedano

1 spicchio d'aglio

1 cipolla piccola (o metà di una grande)

1 peperoncino (se piace)

qualche foglia di alloro

origano q.b.

sale

olio extravergine di oliva

Preparazione

Lavate bene e poi tritate al coltello la costa di sedano, lo spicchio d'aglio e la cipolla.

Metteteli in un pentola capiente e aggiungete circa 1 litro d'acqua, un filo d'olio, il peperoncino (se lo gradite), un po' di sale e le foglie di alloro lavate. Coprite con un coperchio e cuocete per faree insaporite per circa 15 minuti. Unite i borlotti cotti e cuocete ancora 15 minuti, sempre coperto e a fiamma dolce. Pochi secondi prima di spegnere i fuochi, aggiungete l'origano e mescolate delicatamente. Le foglie di alloro potete eliminarle o lasciarle come decorazione per i piatti.

Mentre cuoce la zuppa di borlotti, preparate anche i crostini che daranno un tocco in più al piatto. Tagliate le fette di pane a cubotti, adagiateli sul fondo di una leccarda e poi tostateli in forno già caldo a 200° per 5-6 minuti, finché saranno ben dorati.

Adagiate una bella manciata di crostini sul fondo di ogni piatto e poi aggiungete un mestolo (o più) di zuppa di borlotti bollente. Completate con un filo d'olio, un pizzico di origano e servite.

