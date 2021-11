Zuppa di fagioli e cappuccia: la ricetta napoletana

Quando arriva il freddo non c’è niente di meglio delle zuppe coi legumi, ricchi di nutrienti e semplici da preparare. Tra le più buone c’è sicuramente la zuppa di fagioli e cappuccia (cavolo cappuccio), un piatto tipico napoletano che viene cucinato principalmente come zuppa, ma può essere preparato anche come primo piatto aggiungendo la pasta. Di seguito vi indichiamo tutti i passaggi della ricetta napoletana (in versione zuppa).

Ingredienti (per 4 persone):

1 cappuccia

1 scatola di pelati da mezzo kg (o 1/2 kg di pomodori S.Marzano)

1 kg di fagioli cannellini

1 misurino e mezzo di olio

sale

origano

basilico

prezzemolo

1 spicchio di aglio

1 cipollina novella

Procedimento:

Si lessano i fagioli cannellini e si mettono a parte. Intanto si fa una saletta mettendo a soffriggere l’aglio schiacciato, la cipollina e l’olio. Quando l’aglio e la cipollina si sono imbionditi, si versano i pomodori e si procede come una normale salsa che non deve, però, essere molto tritata. In ultimo si aggiungono tutti gli odori e la cappuccia lavata e tagliata grossolanamente, scartando le parti dure. Si lascia cuocere per mezz’ora e si aggiungono i fagioli dai quali è stata tolta l’acqua di cottura. Si lascia cuocere insieme ancora per 20 minuti. Si serve calda con fette di pane cafone abbrustolito.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo