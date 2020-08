Zuppa di pesce alla marinara: la ricetta napoletana

La zuppa marinara è uno squisito piatto tipico della cucina napoletana povera. Anticamente, veniva, infatti, preparata con gli scarti del pesce e accompagnata da crostoni di pane croccanti. Ogni città di mare ha la sua zuppa marinara, a differenziarle sono i tipi di pesce previsti dalle ricette. Per la buona riuscita del piatto è fondamentale scegliere pesce fresco di giornata e munirsi di un pizzico di pazienza necessaria per pulire e sfilettare i singoli prodotti ittici. Altra cosa fondamentale è fare molta attenzione all’ordine di cottura dei vari ingredienti. Ma vediamo qual è la ricetta tradizionale napoletana e quali sono passaggi per realizzare questa deliziosa zuppa dal sapore di mare.

Ingredienti per 4 persone:

1 scorfano

4 triglie

1 coccio (gallinella)

2 spicchi di aglio

500 gr di pomodori San Marzano

passato

1 peperoncino

1 ciuffo di basilico

olio extravergine di oliva

sale

crostoni di pane

Procedimento:

Pulite i pesci avendo cura di squamarli, sfilettarli e spinarli. Recuperate tutte le lische, passateli sotto acqua corrente. Fateli soffriggere in un tegame con tutta la testa con uno spicchio di aglio e un filo di olio. Schiacciateli per far fuoriuscire tutti i succhi. Aggiungete i pomodori e qualche mestolo di acqua. Lasciate cuocere per 1 ora coperto. Terminata la cottura, passate il sugo al setaccio eliminando tutte le lische e le impurità fino a ottenere un succo concentrato di sapore. In un tegame rosolate tutti i filetti di pesce con olio, aglio, peperoncino e basilico. Bagnate con il succo precedentemente preparato e fate cuocere per altri 5 minuti. Aggiustate di sale se necessario. Servite accompagnando il piatto con qualche crostone di pane.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi