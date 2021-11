Zuppa di castagne secche e fichi: la ricetta napoletana

Un zuppa saporita e genuina, ideale per rallegrare le piovose giornate autunnali. La zuppa di castagne è tipica delle regioni de nord-est Italia, ma viene preparata, nei mesi di ottobre e novembre, anche in Campania. Per preparare questa deliziosa zuppa, dovrete procurarvi pochi e semplici ingredienti: castagne secche, fichi bianchi secchi, uva passa, olio e sale. Di seguito vi indichiamo tutti i passaggi per cucinarla.

Ingredienti (per 8-10 persone):

1/2kg di castagne secche

1/4 di fichi bianchi (secchi)

200 gr di uva passa

100 gr di pinoli

1/2 misurino di olio

sale q.b.

Procedimento:

Mettere le castagne a bagno nell’acqua per mezz’ora, cambiare l’acqua e aggiungere l’uva passa, i minori, l’olio, il sale, e i fichi tagliati a pezzettini. Mettere a cuocere a fuoco lento. Quando sono cotte, servite calde con del pane tostato. Per rendere il piatto ancor più sfizioso, si possono aggiungere delle foglie di menta e qualche rametto di rosmarino.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo