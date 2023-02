Categoria Contorno

Difficoltà Facile

Dosi 4-6 persone Ingredienti 1 kg di zucchine lunghe

Olio extra vergine di oliva

Aceto

Sale

Menta fresca (qualche fogliolina, ben lavata e asciugata)

1 spicchio d'aglio grande

Olio di semi per friggere

Procedimento

Spuntate e lavate le zucchine. Tagliatele a rondelle e poi friggetele in padella con abbondante olio di semi bollente. Quando saranno ben dorate, tiratele via con un mestolo forato e scolatele per bene.

Ancora calde, conditele con aglio tagliuzzato, sale, olio extra vergine di oliva, una spruzzata di aceto e foglioline di menta fresca. Come avrete notato, non abbiamo dato indicazioni precise per la quantità di olio e aceto: iniziate con un paio di cucchiai e poi verificate se ne occorre di più, in base ai vostri gusti. Mescolate delicatamente e lasciate insaporire un'ora circa prima di servire.

La ricetta

Le zucchine alla scapece sono un contorno tipico della cucina napoletana. Deliziose e semplicissime da preparare, richiedono solo pochissimi ingredienti e sono perfette per accompagnare sia carne che pesce.



Le zucchine alla scapece sono un contorno tipico della cucina napoletana. Deliziose e semplicissime da preparare, richiedono solo pochissimi ingredienti e sono perfette per accompagnare sia carne che pesce.