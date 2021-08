Zucchine grigliate: contorno facile e veloce

Le zucchine grigliate sono uno dei contorni più amati dell'estate. Perfette per accompagnare sia secondi di carne che di pesce, rese ancora più golose da un condimento saporito e (se vi piace) anche piccantino.

Come sempre, il primo consiglio è quello di utilizzare materie prime di ottima qualità: scegliete delle belle zucchine fresche (meglio se biologiche o comunque non trattate) e un buon olio extravergine di oliva.

Vediamo insieme come preparare delle zucchine grigliate davvero deliziose:

Ingredienti

4 zucchine (non troppo piccole)

2 spicchi d'aglio

sale

3 - 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva

1 peperoncino (facoltativo)

prezzemolo fresco

1 cucchiaio di aceto di vino bianco (facoltativo)

Preparazione

Lavate bene le zucchine, asciugatele, eliminate da ognuna le due estremità e infine tagliatele a fette sottili, ma non troppo (circa mezzo cm).

Preparate il condimento, così avrà il tempo di insaporirsi. Versate l'olio in una ciotolina, aggiungete l'aceto (se lo gradite), il sale e poi l'aglio, il peperoncino e il prezzemolo tagliuzzati. Mescolate delicatamente e tenete da parte.

Se non avete il barbecue, fate scaldate bene sul fornello una padella con griglia antiaderente e poi distribuitevi sopra le fette di zucchina, una accanto all'altra, ma evitando che si sovrappongano. Cuocete un paio di minuti per lato (non troppo o bruceranno) e adagiatele man mano in un vassoio, sempre senza sovrapporle. Spennellate leggermente le fette di zucchina con una parte dell'olio aromatizzato, poi sistematele nel piatto da portata (a questo punto potete anche sovrapporle) e conditele ancora con il resto dell'emulsione, distribuendo bene gli aromi anche in superficie. Lasciatele insaporire un'oretta prima di servirle.