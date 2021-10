Zucca Contest, arte e gastronomia alla Panetteria Botteghelle

Dal 27 al 29 ottobre La Panetteria Botteghelle incontra l’arte con lo Zucca Contest.

Giovani pittori della Campania faranno da cornice al secondo evento gastronomico proposto dal locale (che ha sede a Napoli e a San Giorgio a Cremano), che vedrà protagonista la zucca.

Venerdì 29, ultimo giorno dell’evento, uno dei giovani pittori partecipanti si aggiudicherà un premio “Zuccoso”. Nei tre giorni della mostra/evento, la giuria “popolare”, composta dai nostri affezionati clienti, potrà esprimere il proprio apprezzamento per le opere esposte ed essere di supporto alla giuria di esperti d’arte nello scegliere il miglior dipinto.

La premiazione avverrà nella sede di Napoli, in Via Santa Maria di Costantinopoli, 34.

Per approfondire

Il cibo da sempre è legato all’arte attraverso dipinti e proprio la zucca è fonte di ispirazione per Giuseppe Arcomboldo, pittore italiano del manierismo, che per dipingere le sue “teste composte” utilizza questo ortaggio.

La zucca nell’arte contemporanea, è da sempre stata fonte di ispirazione, l’artista giapponese Kusama, ne ha fatto un’icona del suo percorso artistico.

Le cucurbitacee, famiglia alla quale appartiene la zucca, la natura ne produce una enorme varietà: lunghe, rotonde, variopinte, grandi, piccole e lisce. Il suo nome deriva dal latino “cocutia” che significa testa. Coltivata dagli antichi popoli, e importata molto probabilmente dall’ India, non veniva usata solo a scopo alimentare ma se ne ricavavano, dalla sua buccia essiccata, utensili, ciotole, borracecette, cucchiai e strumenti musicali, mentre la polpa sempre essiccata diventava farina usata in cucina come decorazione ed alimento.

In Europa arriva con la scoperta delle Americhe. Inizialmente considerata cibo della plebe, veniva coltivata dai contadini che ne sperimentarono varie e prelibate ricette.

Le lunghe carestie fecero sì che le zucche fossero apprezzate anche dalle classi sociali più abbienti.

Panetteria Botteghelle, sempre attenta alle ricette tradizionali, senza tralasciare l’innovazione, dedica tre giorni alla preparazione di prodotti da forno dolci, salati e di gastronomia, dove la protagonista assoluta è appunto la zucca. In cucina il suo gusto delicato si sposa alla perfezione sia con i sapori dolci che salati.