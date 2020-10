Zucca al forno: il contorno dell'autunno

Buonissima e facile da preparare, la zucca al forno è un contorno perfetto per la stagione autunnale. Ottima per accompagnare tanti tipi di piatti, si abbina bene con carne, pesce o formaggi e salumi.

Pochissimi ingredienti, per portare in tavola tutti i colori e i saporti dell'autunno.

Più che una vera ricetta, per preparare la zucca al forno vi occorrerà solo qualche buon consiglio.

Per 4-5 persone, vi occorrerà circa 1 kg di zucca. Pulitela eliminando i semini interni e poi tagliatela a fette non troppo sottili, creando delle belle mezzelune (come vedete nelle nostre foto). Eliminate anche la buccia e poi lavate le fette. Tamponatele con carta assorbente o con un panno di cotone pulito e poi disponetele su una leccarda che avrete prima ricoperto con carta forno.

Condite ogni fetta di zucca con sale e (se lo gradite) pepe. Aggiungete su alcune fette un mix di semi (anche su tutte, se siete sicuri che piaceranno a tutti i commensali), oppure aggungete delle spezie come rosmarino o timo. Irrorate bene tutte le mezzelune con olio extra vergine di oliva e poi cuocete in forno già caldo a 180° per 30-40 minuti.

Fate attenzione alla cottura, che dipenderà da quanto spesse sono le vostre fette di zucca: infilate una forchetta in una fettina di zucca, che dovrà risultare morbida ma non sfaldarsi. Potete servire la vostra zucca al forno sia calda che tiepida, è sempre molto gustosa.

