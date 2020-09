Vruoccole e tagliatelle: il segreto della ricetta napoletana

La pasta con i broccoli è un primo piatto semplice e gustoso ideale da cucinare in autunno e in inverno. Conosciuta e apprezzata in tutta Italia, è diffusa soprattutto nelle regioni meridionali, ognuna con la sua variante. Quella napoletana prevede l’utilizzo delle tagliatelle e, per il condimento, ingredienti salati quali acciughe e capperi che si legano molto bene al broccolo. Il risultato è un primo piatto leggero, genuino, ma dal sapore ricco. Vediamo quali sono gli ingredienti e i passaggi per preparalo.

Ingredienti per 4 persone:

400 gr di tagliatelle

5 fasci di broccoli di rape

1 cucchiaio di capperi piccoli

2 alici salate

1 peperoncino forte

1 misurino d’olio d’oliva

2 spicchi d’aglio

pepe

Procedimento:

Fate soffriggere in un tegamino l’olio con il peperoncino, i capperi, le alici spezzate e l’aglio tritato. A parte in acqua salata fate bollire i broccoli e poi aggiungeteli al condimento preparato in precedenza. Fate saltare il tutto per qualche minuto. Cuocete le tagliatelle in acqua salata, facendo attenzione che non si attacchino. A cottura ultimata scolatele e unitele al condimento aggiungendo una manciata di pepe. Impiattate e servite.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo