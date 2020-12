Vermicelloni al sugo di noce: la ricetta napoletana

Noci e pinoli tostati, pestati e fatti saltare in padella per un condimento dal gusto unico e raffinato. La consistenza croccante e il profumo aromatico rende questa frutta secca un ingrediente ideale per il condimento della pasta. Oggi vogliamo proporvi la ricetta dei vermicelloni al sugo di noci, un piatto povero che deriva dall’antica tradizione culinaria napoletana, quando si mangiava solo quello che si riusciva ad acquistare. Un tempo la pasta si comprava sfusa “giusta giusta”, e l’aggiunta di noci rendeva regale un piatto semplice e popolare. La ricetta è facile e veloce da preparare. Di seguito vi indichiamo gli ingredienti e il procedimento per realizzare questo delizioso piatto.

Ingredienti per 4 persone:

400 gr di vermicelli (o spaghetti)

100 gr di noci pulite

1 cucchiaio di pinoli

60 gr di burro

60 gr di parmigiano

2 spicchi di aglio

olio

sale

pepe

Procedimento:

Fare tostare per pochi minuti le noci nel forno, eliminare la pellicina e metterle nel mortaio con i pinoli. Pestare bene e soffriggere il tutto con il burro. Dopo 5 minuti aggiungere mescolando il parmigiano, gli spicchi d’aglio tritati, il sale, il pepe. Diluire poi con un poco di acqua calda e aggiungere un filo di olio. Cuocere la pasta e scolarla al dente, condirla con il sugo preparato e aggiungere in ogni piatto altro parmigiano e prezzemolo tritato (se piace).

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo