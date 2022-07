A Sorrento apre Vàsame, nuovo concept di pizzeria innovativa

Dopo circa un anno dall’apertura della prima sede a Viareggio, ha inaugurato a Sorrento: un nuovo concept di pizzeria innovativa.

"Il progetto Vasame nasce dal desiderio di diffondere l'eccellenza di un prodotto che è nel nostro DNA di napoletani, la pizza, attraverso un racconto multisensoriale che si concretizza in un'esperienza di gusto unica nel suo genere - racconta Nunzio Colella, AD Capri, che ha intrapreso lo scorso anno questa avventura con al fianco i figli Salvatore e Francesco - ci siamo allontanati per la nostra prima tappa, arrivando in Toscana, per poi tornare a Sorrento e nei prossimi anni ci saranno nuove aperture sul territorio Nazionale per raccontare una storia di grande passione per il nostro lavoro, per la nostra cultura... e ovviamente per la pizza!"

L’evento inaugurale – L’opening tenutosi il 14 Luglio ha visto la presenza di stampa, food blogger, appassionati e personalità della Costiera come Mario Esposito, Nino Giammarino e Gaetano Mastellone. A coordinare il comparto food, Vincenzo Nese, nome in vista tra i giovani talenti della pizza in Costiera. Vàsame è aperta tutti i giorni con un menù ricco e variegato, capace di soddisfare tutti i gusti, dalla pizza tradizionale a quella integrale, e con la possibilità di gustare dei cocktail. Il locale rispecchierà anche un aspetto legato all'entertainmento con lo sviluppo di un programma di musica live con la formula Dj-Set, tutti i giorni della settimana, dalle ore 20 alle 24.

Vàsame Sorrento – il locale si trova nel cuore di Piazza Angelina Lauro ed è stato immaginato per accogliere i clienti in un ambiente familiare ma ricercato, confortevole ma esclusivo; una location raffinata ed elegante che unisce elementi della costiera Sorrentina ad elementi della tradizione partenopea, senza cadere in cliché, per lasciare nella memoria dei clienti un ricordo meraviglioso, di un'eccellente pizza in un ambiente unico nel suo genere, a Sorrento sarà presente anche una comfort zone con cocktail bar per offrire una esperienza unica e completa, arricchita da DjSet e musica dal vivo.

Il secondo punto in Campania, segue l’apertura di Viareggio del 2021 dove ha ricevuto già al suo primo anno di attività il riconoscimento come Pizzeria Eccellente dalla Guida 50TopPizza seguiranno nel progetto di sviluppo altre location in Italia. Ed è qui che il concept sposa a pieno quello che sono le necessità di chi vuole gradire la cucina napoletana, che si caratterizza per una grande varietà di piatti, risultato di una fortunata combinazione di influenze culinarie diverse che nei secoli hanno interessato Napoli e il territorio circostante.