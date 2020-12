Uova a zuppa, la ricetta facile per le sere d'inverno

Le uova a zuppa sono una vera coccola invernale: facili da preparare, golosissime e perfette da portare in tavola nelle sere fredde.

Vediamo insieme come prepararle:

Ingredienti per 2 persone

2 - 4 uova (stabilite voi se preferite 1 o 2 uova a testa)

1 litro di acqua

1 peperoncino

1/2 cipolla

mezza costa di sedano

tre pomodorini

1 cucchiaio raso di olio extra vergine di oliva

sale q.b.

qualche fetta di pane raffermo

Preparazione

Tritate al coltello la cipolla e la costa di sedano (lavata). Lavate e tagliate in quattro parti i pomodorini, privandoli anche dei semini interni.

Mettete le verdure in una pentola capiente con il litro d'acqua. Aggiungete l'olio, il sale, il peperoncino e portate a bollore, poi lasciate insaporire bene cuocendo ancora a fiamma moderata per 10 minuti.

Sgusciate le uova direttamente nell'acqua bollente e cuocete ancora finché le uova non saranno ben cotte.

Intanto preparate i crostini: tagliate il pane a cubetti non troppo piccoli, adagiateli su una leccarda e cuoceteli in forno già caldo a 200° per 5 minuti o finché non saranno ben dorati e croccanti.

Impiattate subito sistemando prima i crostini sul fondo del piatto (o della ciotolina da zuppa) e poi con un mestolo capiente adagiateci sopra le uova insieme al delizioso brodo di cottura.

