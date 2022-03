Uova alla trippa: la ricetta napoletana

Le uova alla trippa è una sfiziosa variante, e anche molto saporita, della classica frittata di uova al pomodoro. Il nome deriva dal suo aspetto ingannevole che vuole ricordare la trippa al sugo, altro classico della cucina partenopea. Di seguito vi proponiamo la ricetta con tutti i passaggi per realizzarla.

Ingredienti per 4 persone:

Per il ragù:

1/4 kg di primo taglio di manzo

olio dl 1/2

sugna gr 75

lardo gr 75

pancetta gr 100

prosciutto crudo gr 100

aglio 2 spicchi

cipolle grammi 450

vino rosso secco Gragnano litro 1/4

concentrato di pomodoro o conserva gr 250

bottiglia di pomodoro San Marzano passato da 3/4

prezzemolo un grosso ciuffo

Per le uova:

6 uova

sale

parmigiano grattugiato

olio di semi

Procedimento:

Una volta preparato il ragù (vedi qui la ricetta), mettere a riscaldare in un tegame di terracotta una giusta proporzione (in alternativa potete anche preparare un sugo semplice). Nel frattempo sbattete le uova con il parmigiano e aggiungete un pizzico di regolate di sale, friggere in un padellino nell’olio di semi tante frittatine sottili. Dopodiché arrotolate le frittatine e tagliatele a listarelle, unitele infine al ragù. Mettete a “piapiare” il tutto per una buona mezz’ora. Cospargete con parmigiano grattugiato. Servire il piatto caldo.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo