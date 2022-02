Uova con le patate: la ricetta napoletana

Le uova con patate al forno è un’antica ricetta napoletana buonissima e molto amata dai bambini. Un piatto veloce ma gustoso, ideale per quando siete a corto di idee. Potete servirlo come piatto unico accompagnato con un’insalata fresca o come ricco e sfizioso antipasto su delle fette di pane abbrustolito.

Ingredienti per 4 persone:

6 uova

6 patate

burro

mozzarella

sale

pepe

parmigiano

Procedimento:

Imburrare il piatto e guarnire il fondo con uno strato di patate che avrete in precedenza lessate, sbucciate e tagliare a fette piuttosto sottili. Disporre sulle patate delle fettine di mozzarella e su queste rompere le uova a occhio di bue. Condire con sale, pepe e abbondante parmigiano grattugiato, e pezzettini di burro. Se piace, potete anche aggiungere dei cubetti di bacon. Mettere il piatto in forno piuttosto caldo per pochi minuti.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo