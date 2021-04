Tornano gli Esposito di Pino Imperatore: in libreria il nuovo capitolo della saga tragicomica

In attesa dell’uscita nelle sale del film "Benvenuti in casa Esposito", lo scrittore torna a raccontare le avventure tragicomiche della famiglia di camorristi napoletani più sgangherata ed esuberante di sempre: in libreria arriva 'Tutti matti per gli Esposito'

In attesa dell’uscita nelle sale del film Benvenuti in casa Esposito, con Alessandro Siani in veste di produttore, regista e co-autore della commedia teatrale tratta dalla serie di libri e co-produttore del film, Pino Imperatore torna a raccontare le avventure tragicomiche della famiglia di camorristi napoletani più sgangherata ed esuberante di sempre, successo editoriale da oltre 100.000 copie. Così in libreria 'Tutti matti per gli Esposito'.

Tonino Esposito ci prova, a seguire le orme del padre, defunto boss del rione Sanità, e a diventare un criminale come si deve. Ma per quella vita ci vuole stoffa, e lui quella stoffa proprio non ce l’ha. Goffo, ingenuo, nullafacente e perseguitato dalla sfortuna, sembra incapace di combinarne una buona. Canzonato dalla moglie, dai quattro figli, dai suoceri, dalla domestica ucraina e persino da due iguane e da un coniglietto, è la pecora nera della famiglia e il delinquente più maldestro nella storia della camorra.

Quando anche ’O Capitano, lo spirito di un ufficiale spagnolo che gli parla mediante un teschio presente nel cimitero delle Fontanelle, si rifiuta di dare ancora ascolto ai suoi lamenti e lo incita a darsi finalmente una mossa, Tonino capisce di aver toccato il fondo. Decide perciò di cambiare strada e di cercarsi, per la prima volta in quarantacinque anni, un lavoro onesto. Ma i guai non tarderanno a raggiungerlo, così come gli uomini del clan che hanno in mente per lui un compito ‘molto speciale’.

Dirigendo un coro di voci esilaranti e di situazioni pirotecniche, Pino Imperatore si conferma un maestro dell’umorismo, quello che unisce l’allegria e l’amarezza, compiendo il grande miracolo di farci ridere delle nostre stesse debolezze e assurdità.

PINO IMPERATORE è nato nel 1961 a Milano ma vive da sempre in Campania. Ha scritto sei romanzi, varie opere teatrali e racconti, vincendo i principali premi nazionali per la scrittura comica e umoristica. Benvenuti in casa Esposito e Bentornati in casa Esposito sono stati un successo da oltre 100.000 copie e, dopo anni di rappresentazioni a teatro, sono diventati un film.