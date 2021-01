Trota alla mugnaia: la ricetta napoletana

Una ricetta tipica napoletana in cui la trota viene prima infarinata e poi cotta in padella insaporendola con burro, pepe, salvia, vino bianco e marsala. Il risultato è un secondo piatto delicato e gustoso. Vediamo quali sono gli ingredienti e i passaggi per prepararlo.

Ingredienti per 4 persone:

3 trote da gr 400 l’una

100 gr di burro

1 bicchiere di vino bianco secco

2 cucchiai di marsala secco

6 foglie di salvia

1 cucchiaio di mostarda di senape forte

succo di limone

6 cucchiai di farina

sale

pepe

Procedimento:

Infarinare le trote. Riscaldare bene una padella larga, sciogliere il burro, mettere le trote, e condire con sale, pepe e foglie di salvia. Girare delicatamente le trote per cuocerle sui due lati. Bagnare le trote con il vino bianco e il marsala. Poi condire con la mostarda. Lasciare cuocere per circa 15 minuti, amalgamare bene la salsa.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo