Il tronco di castagne: la ricetta napoletana

Il tronchetto di castagne è un dessert super goloso da preparare in questo periodo dell'anno, tra ottobre e novembre. Armatevi di un pò di pazienza per sbucciare le castagne, ma alla fine, vedrete, ne sarà valsa la pena! Di seguito tutti gli ingredienti necessari e i passaggi per realizzare questo favoloso dolce.

Ingredienti

Occorrente per il tronco:

1 kg di castagne

100 gr di zucchero a velo

100 gr di cacao amaro

2 bicchieri di liquore Cherry Brandy

Occorrente per la crema:

100 gr di burro

100 gr di zucchero a velo

1 tuorlo d’uovo

1 tazzina di caffè ristretto

Preparazione

Si lessano le castagne dopo averle sbucciate con cautela per non scorticare la pelle, facendole bollire a fuoco lento. Si sbucciano subito le castagne e si passano con il passatutto su di un marmo. Si aggiunge il cacao, 100 gr di zucchero a velo ed il liquore, e si impasta tutto fino ad ottenere una pasta bene amalgamata. Bagnare un panno di tela, strizzarlo e coprire l’impasto. In una terrina mettere il burro ammollato, 100 gr di zucchero a velo ed il tuorlo d’uovo, e mischiare bene tutto ottenendo una crema. Aggiungere a poco a poco il caffè, incorporando bene tutto. Ora stendere a forma di pettola l’impasto di castagne sopra il panno bagnato; stendere sopra la crema al burro lasciandone un poco per la copertura finale. Prendere i lembi del panno ed arrotolare, con cautela per non provocare crepacci nella pasta, fino a completo avvolgimento. Poggiare il rotolo di castagne su di un piatto aiutandosi col panno bagnato quando si è giunti all’ultimo giro. Con una spatola oppure un coltello bagnato dare una certa forma al tronco, cercando di unire eventuali crepacci. Coprire la superficie con il resto della crema a burro e mettere in frigorifero per farlo rassodare meglio. Servitelo tagliato a rondelle e se volete guarnitelo con della panna montata.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo