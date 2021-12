Le trofie cremose con broccoli e patate sono un primo semplice e goloso. Un piatto dal sapore delicato, che saprà conquistare anche i bambini.

Vediamo insieme come prepare le trofie cremose con broccoli e patate:

Ingredienti x 4

320 gr di trofie

300 gr di broccoli baresi già puliti (solo le cime, ben lavate)

300 gr di patate

1 spicchio d'aglio

olio extra vergine di oliva

sale

pepe (facoltativo)

Parmigiano (o Grana) grattugiato

Preparazione

Pelate le patate, lavatele e tagliatele a tocchetti piccoli.

Lavate per bene anche le cime dei broccoli. Mettete a lessare in acqua bollente e salata sia le cimette dei broccoli che i tocchettini di patata, finché risulteranno morbidi e cotti.



In un'ampia padella fate imbiondire uno spicchio d'aglio con 2 cucchiai di olio. Con un mestolo forato scolate e trasferite i broccoli e le patate nella padella (conservate l'acqua di cottura, nella quale lesserete poi la pasta). Coprite e lasciate cuocere qualche minuto per isaporire, aggiungendo, se necessario, qualche cucchiaio di acqua di cottura.

Eliminate l'aglio e spostate 2/3 dei broccoli e patate in un bicchiere dai bordi alti. Frullate tutto con il frullatore a immersione, aggiungendo circa mezzo mestolo di acqua di cottura e un cucchiaio abbondante di parmigiano grattugiato, fino a ottenere una crema liscia.

Intanto, cuocete le trofie nell'acqua in cui avete precedentemente sbollentato broccoli e patate, dopo averla riportata a bollore. Scolate le pasta al dente, conservando un poco di acqua di cottura, trasferitele nella padella con broccoli e patate e aggiungete anche la crema. Mescolate qualche secondo a fiamma viva (se necessario, aggiungete qualche cucchiaio di acqua) poi spegnete, aggiungete uan spolverata di parmigiano grattugiato su ogni piatto e servite subito. Se lo gradite, unite anche una macinata di pepe fresco.