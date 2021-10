Trofeo Pulcinella: sfida tra cento artisti della pizza

E' partito il conto alla rovescia per la VI edizione del Trofeo Pulcinella, la competizione internazionale, organizzata dall’Associazione Mani d’Oro, presieduta dal Maestro Pizzaiolo Attilio Albachiara, che, da lunedì 11 a mercoledì 13 ottobre 2021, a Striano (Na), presso la Scuola “Mani d’Oro”, vedrà cento pizzaioli, provenienti da diverse parti d’Italia, contendersi lo scettro del migliore.

“In qualità di Presidente e di organizzatore – afferma Attilio Albachiara - esprimo profonda soddisfazione per la qualità dei partecipanti alla VI edizione del Trofeo Pulcinella. Nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, siamo riusciti a mettere insieme 100 campioni, 100 artisti della pizza, 200 mani d'oro che con la loro passione e il loro amore per la pizza, sapranno andare oltre la competizione in nome dell'unità di tutta la categoria dei pizzaioli. Questo sarà il trofeo della ripresa, in nome di una definitiva ripartenza per il nostro settore”

L’evento è organizzato nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione Anti Covid-19. Tre le categorie in gara: Pizza Napoletana, Pizza Contemporanea; Pizza Senza Glutine. Saranno premiati i primi cinque classificati delle categorie di Pizza Napoletana e di Pizza Contemporanea e i primi 3 classificati della categoria di Pizza Senza Glutine.

Al fine di evitare assembramenti, oltre ad essere contingentate le presenze dei pizzaioli in gara, è stata abolita la cerimonia di premiazione, in quanto i premi ai vincitori saranno consegnati personalmente dal presidente dell’Associazione Mani d’Oro Attilio Albachiara, presso le sedi indicate dai concorrenti.