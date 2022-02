Categoria Secondo

Dosi 4-6 persone Ingredienti 3 zucchine grandi 2 uova 100 gr di caciocavallo (o scamorza) 3-4 cucchiai di parmigiano grattugiato 50 gr di pancetta affumicata a cubetti (facoltativa) 1 spicchio d'aglio 1 cucchiaio d'olio exra vergine di oliva sale e pepe burro q.b. per imburrare lo stampo

Procedimento

Iniziate la preparazione del tortino di zucchine al forno pulendo le zucchine. Spuntatele, lavatele bene sotto l'acqua corrente e poi tagliatele a dadini piccoli.

In una padella, versate l'olio e mettete lo spicchio d'aglio, lasciate soffriggere qualche secondo e poi aggiungete le zucchine a dadine. Cuocete una decina minuti, solo per farle dorare e ammorbidire. Spegnete il fuoco e lasciatele raffreddare.

Intanto tagliate a cubetti il caciocavallo. Battete le uova in una ciotola capiente con sale, pepe e parmigiano. Unite al battuto le zucchine ormai fredde, il caciocavallo ed eventualmente la pancetta. Mescolate e poi versate in uno stampo da 22 cm che avrete precedentemente imburrato (se preferite, potete anche foderarlo con carta forno).

Cuocete in forno già caldo 180° in modalità 'ventilato' (oppure 'statico' a 190°) per 15-20 minuti o finché il tortino di zucchine non sarà ben cotto e dorato in superficie. Gustatelo caldo o a temperatura ambiente, è sempre buonissimo!



La ricetta

Semplice e goloso, il tortino di zucchine al forno è un piatto molto versatile: è perfetto come sia come gustoso secondo che come antipasto sfizioso.

