Tortano con le salsicce: la ricetta napoletana

Il tortano e il casatiello sono due torte rustiche immancabili sulle tavole partenopee di Pasqua. Entrambe sono farcite con salumi misti, formaggio, strutto e pepe, ma si differenziano per la posizione delle uova: mentre nel primo sono uova sode a pezzi o sbriciolate nel condimento, nel secondo sono intere, crude e poste come ornamento sulla superficie del rustico. In genere vengono serviti a fette accanto alla "fellata pasquale" (tipico antipasto di salumi affettati) del pranzo di Pasqua e sopratutto come piatto forte della scampagnata di Pasquetta. Per Pasqua 2022 vogliamo proporvi una variante sfiziosa dei rustici tradizionalo: il tornato con le salsicce (una vera bontà!). Ecco la ricetta con tutti i passaggi per realizzarlo.

Ingredienti:

1 kg di farina

1 pezzetto di lievito di birra

1 pizzico di sale sugna (q.b.)

pepe

formaggio romano

6 salsicce

Procedimento:

Unire farina, lievito e sale, lavorare bene per un pò di tempo, poi mettere l’impasto in un luogo caldo per favorire la lievitazione. Cuocere le 6 salsicce in una teglia con un bicchiere di acqua, senza condimento, bucare lievemente le salsicce per favorire l’uscita dell’umido in esse contenuto, farle rosolare. A lievitazione avvenuta, prendere l’impasto, unire la sugna, il pepe e il formaggio romano, lavorare fino a far assorbire la sugna completamente. Dare la forma di un salame piuttosto corpulento, tagliare poi le salsicce a metà nel senso della lunghezza. Metterne una prima fila all’interno dell’impasto, ricoprirlo con il rimanente, completare il tutto con la seconda fila di salsicce, arrotolare l’impasto a mò di salame. Ungere di sugna un ruoto, accendere il forno a 150°, mettere l’impasto nel ruoto e introdurre il ruoto nel forno. Quando, dopo circa 1 ora e 1/4, il tornato è diventato biondo, spegnere il forno e attendere che sia diventato semi caldo.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo