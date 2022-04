Tortano di formaggio: la ricetta napoletana

Il tortano e il casatiello sono due torte rustiche immancabili sulle tavole partenopee di Pasqua. Entrambe sono farcite entrambe con salumi misti, formaggio, strutto e pepe, ma si differenziano per la posizione delle uova: mentre nel primo sono uova sode a pezzi o sbriciolate nel condimento, nel secondo sono intere, crude e poste come ornamento sulla superficie del rustico. In genere vengono serviti a fette accanto alla "fellata pasquale" (tipico antipasto di salumi affettati) del pranzo di Pasqua e sopratutto come piatto forte della scampagnata di Pasquetta. Oggi vogliamo proporvi una variante con solo formaggi del tortano tradizionale, che prevede appunto un’unica farcitura con diversi tipi di formaggio e uova, ad esclusione dei salumi. Ecco la ricetta del tornano di formaggio.

Ingredienti:

1 kg di farina

1 dado

4 uova

1/2 litro di latte

sale

pepe

100 g di burro

200 g di formaggio romano

100 g di formaggio parmigiano

50 g di formaggio svizzero

50 g di provolone piccante

parmigiano grattugiato

Procedimento:

In una terrina mettere la farina, il lievito, il burro, il latte e il parmigiano grattugiato, amalgamate bene il tutto e poi aggiungete le uova sode a pezzi e il formaggio a cubetti (romano, parmigiano, svizzero, provolone piccante). In una tortiera per casatiello unta, versare il composto. Lasciarlo crescere un pò, e poi infornarlo per 3/4 d’ora a 180°.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo