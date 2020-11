Torta soffice di zucca e marmellata

Soffice, un po' umida e dal cuore golosissimo: la torta di zucca e marmellata è una vera coccola d'autunno, perfetta per iniziare la giornata in dolcezza.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (stampo 24 cm)

3 uova a temperatura ambiente

160 gr di zucchero

100 ml di olio di semi

250 gr di zucca cruda pulita

250 gr di farina

100 gr di mandorle pelate e tostate

la buccia di un'arancia biologica e il succo di metà

1 bustina di lievito per dolci

250/300 gr di marmellata di arance o di confettura all'albicocca

Preparazione

Iniziate tritando le mandorle fino a ridurle in farina. Procedete poi frullando la zucca in modo da ridurla comunque in polpa e mettetela da parte.

Montate le uova con lo zucchero, fino ad ottenere un composto gonfio, chiaro e spumoso. Aggiungete l'olio a filo e la polpa di zucca, sempre continuando a lavorare con le fruste a bassa velocità. Unite anche la buccia (lavata e asciugata) grattugiata e il succo d'arancia.

Aggiungete la farina setacciata con il lievito e, infine, la farina di mandorle. Mescolate ancora delicatamente finché il composto non sarà omogeneo.

Versate tutto in uno stampo oliato e infarinato (oppure foderato con carta forno) e poi aggiungete abbondante marmellata a cucchiaiate in superficie. Variegate leggermente con la punta di un coltello e poi cuocete in forno già caldo a 175° per circa 40-45 minuti. Prima di sfornare il dolce, fate sempre la prova cottura con uno stecchino che, infilato nella torta, dovrà uscirne asciutto.

Sfornate, lasciate raffreddare completamente e poi trasferite la vostra torta di zucca e marmellata sul piatto da portata.

