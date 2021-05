Torta yogurt e limone sofficissima

Oggi vi proponiamo una variante al limone - golosa e dal gusto fresco - della classica torta allo yogurt '7 vasetti'. Nella nostra versione, i vasetti saranno 6 perché useremo meno zucchero, ma se preferite, potete aumentare la dose.

Un dolce sofficissimo e molto facile da preparare perché non vi occorrerà la bilancia, infatti come unità di misura per tutti gli ingredienti vi basterà il vasetto di yogurt (da 125 gr) svuotato e pulito.

Ingredienti (stampo 22-24 cm):

3 uova a temperatura ambiente

1 vasetto di yogurt al limone a temperatura ambiente da 125 gr

1 vasetto colmo di zucchero (potete aumentare a uno e mezzo o due vasetti, se preferite)

1/2 vasetto di olio di semi

1/2 vasetto di succo di limone

2 vasetti di farina

1 vasetto di fecola di patata (o amido di mais)

una bustina di lievito per dolci

la buccia di un limone grande biologico (o due piccoli)

zucchero a velo per decorare

Preparazione:

Montatate bene con una frusta elettrica le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e gonfio, aggiungete lo yogurt, l'olio, il succo e la buccia grattugiata del limone. Mescolate con le fruste a bassa velocità e poi unite farina, fecola e lievito setacciati insieme. Mescolate ancora fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.

Versate l'impasto in uno stampo oliato e infarinato (oppure foderato con carta forno) e cuocete in forno già caldo a 175° per circa 35 minuti. Prima di sfornare, verificate la cottura infilando uno stecchino nel cuore del dolce che dovrà uscirne asciutto. Lasciate raffreddare bene prima di sformare sul piatto da portata. Decorate con zucchero a velo.

