La torta salata di verdure e patate è un rustico buonissimo, perfetto da servire in molitissime occasioni e, soprattutto, semplice da preparare.

Con un friabile guscio di sfoglia, un ripieno goloso di verdure e formaggio filante e una deliziosa copertura di patate croccanti, piacerà a grandi e piccini.

Vediamo insieme come preparare la torta salata di verdure e patate:

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia fresca rettangolare (o tondo)

Per il ripieno:

1 patata grande

1 zucchina grande

1 melanzana

sale q.b.

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

1 cipollina novella

150 gr di scamorza affumicata (o provola o altro formaggio filante)

Per la superficie:

2 patate medie

1 cucchiaio di parmigiano

1 cucchiaio di pangrattato

sale q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

Preparazione:

Lavate e asciugate la zucchina, privatela delle estremità e tagliatela prima a metà nel senso della lunghezza, poi a strisce e infine riducete tutto a cubetti piccoli. Fate lo stesso procedimento per la melanzana, infine pelate la patata, sciacquatela, asciugatela e tagliatela a cubetti sempre molto piccoli.

Affettate sottilmente la cipolla e fatela imbiondire con un filo d'olio in un'ampia padella. Versate in padella prima patate e melanzane, lasciateli soffriggere qualche minuto, poi unite le zucchine e mescolate. Lasciate cuocere ancora qualche minuto, mescolando delicatamente, coprite con un coperchio e fate cuocere finché le verdure saranno cotte, ma ancora croccanti. In cottura, aggiungete un po' d'acqua se necessario. Salate, mescolate e spegnete il fuoco. Lasciate raffreddare le verdure.

Srotolate la pasta sfoglia e trasferitela nella leccarda senza eliminare la carta forno presente in confezione. Bucherellate con i rebbi di una forchetta. Versate all'interno le verdure e distribuitele bene sul fondo, unite anche la scamorza a pezzetti.

Pelate le patate, lavatele, asciugatele e poi tagliatele a fettine molto sottili con l'ausilio di una mandolina. Mettetele in una terrina e conditele con un filo d'olio e un pizzico di sale. Poi, con le fettine di patate, ricoprite tutta la torta salata. Spolverate con parmigiano e pangrattato e cuocete in forno già caldo a 200° per 35-40 minuti o finché la vostra torta salata non sarà ben cotta e dorata.

Prima di servirla, lasciatela riposare qualche minuto in modo che il ripieno di assesti.

Cliccate qui per le ricette di tanti rustici facili e golosi

NOTE:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questa torta salata è un'ottima soluzione svuota-frigo, potete quindi variare il ripieno e utilizzare anche altre verduere che avete in avanzo come carote, pomodori...