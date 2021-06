Ricetta della Torta alla Nutella

La Torta alla Nutella è un dolce davvero golosissimo, preparato con la nota crema spalamabile alle nocciole direttamente nell'impasto per renderlo davvero squisito.

Si tratta di una torta molto semplice da preparare e che non richiede la bilancia per la maggior parte degli ingredienti. Come unità di misura, potrete infatti utilizzare - come per la nota torta dei 7 vasetti - un vasetto di yogurt da 125 gr, una volta svuotato e pulito.

Vediamo insieme come preparare la Torta alla Nutella

Ingredienti (stampo 24 cm)

3 uova a temperatura ambiente

125 gr di yogurt alla nocciola (va bene anche bianco o alla vaniglia)

1 vasetto di zucchero

1 vasetto di farina

1/2 vasetto di amido di mais (o fecola di patate)

1/2 vasetto di cacao amaro

100 gr di Nutella (o la vostra crema spalmabile preferita)

50 ml di caffè amaro (o di latte)

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

una bustina di lievito per dolci

due cucchiai di gocce di cioccolato per decorare (facoltativi)

Preparazione

In una ciotola capiente, montate le uova con zucchero fino a ottenere una bella crema gonfia e chiara. Aggiungete lo yogurt e il caffè (o il latte), la crema spalmabile e mescolate ancora qualche secondo, poi unite anche farina, amido, cacao e lievito setacciati insieme. Mescolate con la frusta elettrica fino a ottenere un impasto omogeneo (e piuttosto denso).

Versate l'impasto nello stampo, livellate la superficie e, se lo gradite, decoratela con gocce di cioccolato. Cuocete in forno già caldo a 175° per 35-40 minuti. Prima di sfornare, verificate la cottura infilando uno stecchino nel cuore dolce, che dovrà uscirne asciutto. Lasciate raffreddare completamente prima di sformare la vostra Torta di Nutella e servirla.