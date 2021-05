Un impasto sofficissimo alla ricotta e l'accoppiata vincente di mandorle e nutella per un dolce che conquisterà grandi e piccini.

Perfetta per la colazione, la merenda, ma anche da gustare a fine pasto, questa Torta di mandorle e Nutella è tutta da provare.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (stampo 22-24 cm)

3 uova a temperatura ambiente

140 gr di zucchero

250 gr di ricotta (asciutta e non troppo fredda)

80 ml di olio di semi

2 cucchiai di liquore all'amaretto (facoltativi)

100 gr di farina di mandorle (o mandorle finemente tritate)

150 gr di farina

50 gr di amido di mais (o fecola di patate)

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (o qualche goccia di aroma mandorla)

1 bustina di lievito per dolci (16 gr)

Nutella 100-150 gr (oppure la vostra crema spalmabile preferita)

Preparazione

In una ciotola capiente, mescolate la ricotta con lo zucchero fino a ottenere una crema liscia. Aggiungete le uova e mescolate ancora (potete farlo sia con la frusta elettrica che con quella a mano). Unite anche l'olio, la vaniglia (o l'aroma mandorla) ed eventualmente l'Amaretto. Mescolate rapidamente, poi unite la farina di mandorle e infine, fecola, farina e lievito setacciati insieme. Mescolate fino a ottenere un composto omogeneo, ma piuttosto denso.

Versate l'impasto in uno stampo oliato e infarinato (o foderato di carta forno), livellate bene e poi aggiungete in superficie la Nutella a Cucchiaiate (abbondate). Variegate un poco con il dorso del cucchiaio. Cuocete in forno già caldo a 175° per circa 35 minuti. Prima di sfornare, verificate la cottura infilando uno stecchino nel cuore del dolce, che dovrà uscirne asciutto. Lasciate raffreddare completamente la vostra torta di mandorle e nutella prima di sformarla e servirla.

