La torta fredda ricotta e caffè è una rivisitazione del classico (e buonissimo) tiramisù, senza uova crude e con la ricotta al posto del mascarpone.

Un dolce fresco, goloso e facilissimo da realizzare.

Vediamo insieme come preparare la torta fredda ricotta e caffè:

Ingredienti (per 6-8 persone):

24-26 savoiardi

3 tazzine di caffè espresso poco zuccherato (freddo) + 1 tazzina d'acqua

300 gr di ricotta asciutta

100 gr di formaggio spalmabile

1 cucchiaino di estratto vaniglia

3 cucchiai di zucchero a velo

Nutella q.b. o gocce di cioccolato fondente (facoltativi)

cacao amaro

Preparazione:

Per prima cosa preparate il caffè per la bagna, lasciatelo intiepidire e allungatelo con l'acqua.



Passate a preparare la farcia: in una terrina mescolate la ricotta e il formaggio spalmabile con lo zucchero a velo - iniziate da due cucchiai - e la vaniglia (assaggiate e verificate se la crema è abbastanza dolce per i vostri gusti, altrimenti aggiungete ancora zucchero).

Siete già pronti per comporre la vostra torta fredda: intingete i savoiardi uno alla volta nella bagna al caffè e fate un primo strato sul vostro vassoio da portata. Spalmatevi sopra metà della facia di ricotta e poi fate cadere a filo un po' di Nutella, oppure aggiungete delle gocce di cioccolato fondente. Proseguite di nuovo con savoiardi intinti nel caffè e poi completate con la farcia rimanente. Livellate bene la superficie e mettete in frigo per due ore prima di decorare con abbondante cacao amaro e servire.