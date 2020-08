Se amate l'abbinamento cioccolato-cocco non potete perdervi questa golosissima torta: un involucro umido ed extrafondente con un cuore delicatissimo e gustoso di crema di ricotta al cocco.

Vediamo insieme come preparare la nostra torta al cioccolato con crema di ricotta al cocco:

Ingredienti (stampo 24 cm)

2 uova a temperatura ambiente

140 gr di zucchero

100 ml di olio di semi

100 ml di latte (a temperatura ambiente)

1 bicchierino di Rum (facoltativo)

1 cucchaino di estratto di vaniglia

160 gr di farina

40 gr di cacao

1 bustina di lievito per dolci

80-100 gr di gocce di cioccolato fondente

Per la crema al cocco:

250 gr di ricotta (ben gocciolata)

2-3 cucchiai di zucchero

40 gr di farina di cocco o cocco rapè

Preparazione:

Iniziate dalla farcitura: in una ciotola mescolate la ricotta con lo zucchero (aggiungete prima due cucchiai) e il cocco rapè. Assaggiate e verificate che sia dolce abbastanza per i vostri gusti, potete anche aumentare la dose di zucchero (o di cocco). Mettete in frigorifero e intanto preparate l'impasto al cioccolato.

Montate bene le uova con lo zucchero fino a ottenere una crema spumosa, chiara e gonfia. Aggiungete la vaniglia e, a filo, l'olio e il latte (ed eventualmente il bicchierino di Rum). Unite anche la farina setacciata con lievito e poi il cacao. Mescolate ancora con le fruste elettriche e, infine, aggiungete all'impasto le gocce di cioccolato (lasciatene da parte una manciata per decorare la superficie).

Versate l'impasto al cioccolato nello stampo foderato con carta forno (oppure oliato e infarinato). Aggiungete in superficie, a cucchiaiate, la crema di ricotta al cocco. Variegate leggermente con la punta di un coltello e poi decorate con le gocce di cioccolato messe da parte.

Cuocete in forno già caldo a 175° per circa 30-35 minuti. Prima di sfornare, verificate che il dolce sia ben cotto infilando uno stecchino al suo interno, che dovrà uscirne asciutto (fate la prova in un punto in cui non sia presente la crema). Sfornate, lasciate raffreddare completamente e poi trasferite il dolce in un piatto da portata.

