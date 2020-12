Oggi vi proponiamo un dolce facile da prepare e super goloso, perfetto per le feste: la Torta di Natale al cioccolato e ribes.

Vediamo insieme come prepararla

Ingredienti (stampo 22-24 cm)

Per la torta al cioccolato:

3 uova a temperatura ambiente

150 gr di zucchero

100 ml di olio di semi

150 ml latte (oppure 130 ml di latte e 20 ml di Rum)

250 gr di farina

30 gr di cacao amaro

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (oppure i semini del restante baccello di vaniglia, avanzati dalla crema)

1 bustina di lievito per dolci

Per farcire e decorare:

500 gr di mascarpone

150 ml di panna per dolci da montare (fredda di frigorifero)

300 gr di crema spalmabile al cioccolato o alle nocciole

cacao amaro

ribes q.b.

zucchero a velo

Per la bagna (facoltativa, la torta è già umida e gustosa)

2 tazzine di caffè poco zuccherato + una tazzina d'acqua

oppure 1/2 bicchiere di latte al cioccolato (se ci sono bambini)

Preparazione

Preparate la torta al cioccolato:

Montate bene le uova con lo zucchero, fino a ottenere un composto chiaro e gonfio. Unite Aggiungete la vaniglia e, a filo, l'olio, il latte ed eventualmente il Rum. Aggiungete, infine, anche la farina setacciata con il cacao e il lievito e mescolate con le fruste elettriche a bassa velocità.

Versate l'impasto nello stampo foderato con carta forno, aggiungete la crema pasticcera sopra a cucchiaiate, variegate leggermente con la punta di un coltello e cuocete in forno già caldo a 175° per circa 35-40 minuti. Prima di sfornare, verificate sempre la cottura infilando uno stecchino del cuore del dolce che dovrà uscirne asciutto. Lasciate raffreddare completamente prima di togliere la torta dallo stampo.

Preparate la farcitura:

In una ciotola mettete il mascarpone, la crema spalmabile al cioccolato e mescolate bene fino a ottenere una crema liscia e omogenea. In un'altra ciotola, montate la panna fredda a neve ferma, aggiungete la crema di mascarpone e mescolate poco con le fruste, fino a ottenere nuovamente un composto omogeneo.

Assemblate e decorate la vostra torta:

Dividete la torta in due dischi uguali (se necessario, tagliate un poco la calotta in superficie per renderla piatta), Adagiate la base su una gratella per dolci, bagnatela (se lo gradite) con il caffè allungato con acqua o con il latte al cioccolato. Farcite con circa metà della crema al mascarpone.

Coprite con il secondo disco e bagnatelo un poco. Pareggiate delicatamente la crema che eventualmente fuoriesce ai bordi, ma non aggiungetene altra, otterrete un bell'effetto 'nudo'. Procete poi a decorare la superficie della torta con la restante crema facendo degli spuntoni con la sac a poche con una bocchetta liscia e grande. Proseguite spolverando la torta con cacao amaro e poi decorando con il ribes. Completate con poco zucchero a velo sul ribes. Tenete la torta in frigo prima di servirla.

