Torta Caprese: storia e ricetta del dolce napoletano

Come si può intuire anche dal nome, è una torta tipica sull'isola di Capri a base di cioccolato e mandorle. Sull'origine della ricetta ci sono numerose leggende. Una di queste narra che il dolce sia la versione campana della sacher austriaca. Si racconta che la regina di Napoli, Maria Carolina d’Asburgo, moglie di Ferdinando IV, cosiddetto Re Nasone, aveva così tanta nostalgia del suo caro dolce viennese, che chiese ai Monsieur di realizzarla. Per accontentare la Regina, i cuochi francesi, non conoscendo bene la ricetta della sacher viennese, realizzarono il dolce commettendo un errore: sostituirono la farina di grano con la farina di mandorla, così nacque la torta caprese che oggi conosciamo. Un’altra leggenda è, invece, legata al famoso pasticcere dell’isola di Capri negli anni ’20, Carmine di Fiore. In quel periodo si recò a Napoli il mafioso statunitense Al Capone per rinsaldare degli accordi con la camorra newyorkese. Ma oltre agli affari, il boss di Chicago volle anche provare la famosa Torta Caprese di cui tanto aveva sentito parlare. Così mandò due dei suoi scagnozzi a Capri per chiedere al pasticciere di realizzare per lui il rinomato dolce. Di Fiore rimase impressionato dagli atteggiamenti spacconi di questi malavitosi, si fece prendere dall’agitazione e sbagliò gli ingredienti dell’impasto: invece della farina di grano utilizzò la farina di mandorle. Così, dalla fusione del cacao e della farina di mandarle nacque, per errore, questa fantastica torta, che tanto piacque ad Al Capone e ai suoi scagnozzi. Di seguito vi proponiamo la ricetta originale con tutti i passaggi per realizzare in casa la vostra Torta Caprese.

Ingredienti:

125 g di burro

125 g di zucchero semolato

125 g di mandorle pelate

2 uova

40 gr di cioccolato fondente

65 g di cacao amaro

1 fialetta di aroma di mandorla

1 pizzico di sale

farina e burro per lo stampo

zucchero a velo

Preparazione:

Separate i tuorli dagli albumi e montateli con 100 g di zucchero, burro morbido e l’aroma di mandorla. Uniteli poi al cioccolato che avete fatto sciogliere a bagnomaria, con il cacao, le mandorle tritate e il sale. Montate a parte gli albumi a neve con il restante zucchero e uniteli al precedente composto in modo da formare un’unica mousse omogenea. Imburrate e infarinate uno stampo circolare e adagiateci il composto. Cuocere in forno preriscaldato a 170°C per 30 minuti. Prima di servire spolverate il dolce con uno strato di zucchero a velo.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi