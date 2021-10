Torta al caffè con crema di ricotta e cioccolato

Sofficissima, golosa e dal cuore super cremoso: la torta al caffè con crema di ricotta al cioccolato è una vera coccola, perfetta per la colazione, la merenda o come gustoso dopo-pasto.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (stampo 24 cm)

2 uova a temperatura ambiente

150 gr di zucchero

100 ml di olio di semi

100 ml di caffè espresso amaro (a temperatura ambiente)

1 bicchierino di Rum o liquore al caffè (facoltativo)

1 cucchaino di estratto di vaniglia

190 gr di farina

10 gr di cacao

1 bustina di lievito per dolci

50-60 gr di gocce di cioccolato fondente

Per la crema al cioccolato:

250 gr di ricotta (ben gocciolata)

2-3 cucchiai colmi di crema spalmabile al cioccolato fondente (oppure di crema spalmabile alle nocciole)

Preparazione

Iniziate dalla farcitura: in una ciotola mescolate la ricotta con la crema spalmabile al cioccolato fondente. Aggiungetene prima due cucchiai, assaggiate e verificate che il risultato della crema sia di vostro gusto, in caso contrario, aggiungete ancora un cucchiaio di crema. Mettete in frigorifero e intanto preparate l'impasto al caffè.

Montate bene le uova con lo zucchero fino a ottenere una crema spumosa, chiara e gonfia. Aggiungete la vaniglia e, a filo, l'olio e il caffè (ed eventualmente il bicchierino di Rum). Unite anche la farina setacciata con lievito e poi il cacao. Mescolate ancora con le fruste elettriche e, infine, aggiungete all'impasto le gocce di cioccolato.

Versate l'impasto nello stampo foderato con carta forno (oppure oliato e infarinato). Aggiungete in superficie, a cucchiaiate, la crema di ricotta al cioccolato. Variegate leggermente con la punta di un coltello.

Cuocete in forno già caldo a 175° per circa 35 minuti. Prima di sfornare, verificate che il dolce sia ben cotto infilando uno stecchino al suo interno, che dovrà uscirne asciutto (fate la prova in un punto in cui non sia presente la crema). Sfornate, lasciate raffreddare completamente e poi trasferite il dolce in un piatto da portata.