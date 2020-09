La Torta di banane, nocciole e cioccolato è un dolce sofficissimo e umido, davvero supergoloso. Perfetto per la colazione o la merenda di grandi e piccini.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (stampo 24 cm)

3 banane mature

2 uova a temperatura ambiente

160 gr di zucchero

210 gr di farina

70 gr di nocciole pelate e tostate tritate molto finemente

80 ml di olio di semi

100 ml di yogurt da bere alla banana (oppure yogurt normale)

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (oppure buccia grattugiata di un limone biologico)

80 gr di cioccolato fondente tritato grossolamente al coltello

Nocciole q.b. per la decorazione + 2 cucchiaini di zucchero di canna

Preparazione

Sbucciate le banane, tagliatele a pezzi e poi frullatele fino a renderle una polpa liscia e cremosa. Sempre nel mixer, aggiungete le uova, l'olio, la vaniglia e lo yogurt. Mescolate bene e poi unite anche lo zucchero. Frullate bene e poi versate il composto in una terrina capiente. Aggiungete prima la farina setacciata con il lievito e mescolate, poi unite le nocciole tritate a farina. Mescolate con delicatezza fino a ottenere un composto liscio e non troppo liquido. Unite, infine, anche il cioccolato e mescolate ancora affinché si distribuisca in tutto l'impasto.

Versate il composto in uno stampo foderato con carta forno, distribuite sopra le nocciole grossolanamente tritate al coltello e completate con una spolverata di zucchero di canna. Cuocete in forno già caldo a 170° per 35-40 minuti. Prima di sfornare, verificate sempre la cottura infilando uno stecchino nel dolce che dovrà uscirne asciutto.

Lasciate raffreddare completamente prima di sformare e servire la vostra torta di banane, nocciole e cioccolato.