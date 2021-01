Torta all'arancia, rum e cioccolato sofficissima

Profumo inebriante e un perfetto mix di sapori per un dolce tutto da gustare

La Torta all'arancia, rum e cioccolato è un dolce sofficissimo, profumatissimo e super goloso, con un mix di sapori che si sposano alla perfezione.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti stampo 22-24 cm

3 uova a temperatura ambiente

250 gr di mascarpone non freddo

3 cucchiai di olio di semi

160 gr di zucchero (anche meno se preferite)

3 cucchiai di Rum

250 gr di farina

buccia grattugiata di 2 arance bio

succo di mezza arancia (50-60 ml)

1 bustina di lievito istantaneo per dolci

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

100 gr di cioccolato fondente tritato grossolamente (oppure gocce o quadrotti)

Preparazione:

Montate le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso, aggiungete la buccia d'arancia che avrete prima lavato, asciugato e grattugiato. Unite anche il rum e la vaniglia, poi aggiungete il mascarpone e mescolate sempre con le fruste elettriche.

Unite, a questo punto, olio e succo d'arancia. Infine aggiungete anche farina e lievito. Mescolate e versate nell'impasto 2/3 del cioccolato. Otterrete un impasto omogeneo e un po' sodo.



Trasferite l'impasto in uno stampo oliato e infarinato, livellate la superficie e decoratela con il resto del cioccolato. Cuocete in forno già caldo a 175° per 40-45 minuti.

Sformate la torta sul piatto da portata solo quando sarà ben e fredda e, se lo gradite, decorate con poco zucchero a velo.

