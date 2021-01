Torta all'arancia e Nutella: sofficissima e golosa

Sofficissima e dall'intenso profumo agrumato, con un ripieno super goloso: la torta all'arancia e Nutella è una vera bontà. Perfetta per la colazione o la merenda, piacerà a grandi e piccini.

Per la farcitura abbiamo usato una crema di ricotta alla Nutella, ma voi potete usare anche solo la crema spalmabile, aumentandone un po' la dose rispetto a quella suggerita.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (stampo 24 cm)

3 uova a temperatura ambiente

160 gr di zucchero

80 ml di olio di semi

100 ml di succo d'arancia

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

buccia grattugiata di un'arancia biologica

280 gr di farina

1 bustina di lievito per dolci

Per la farcitura:

200 gr di ricotta asciutta

3 cucchiai colmi di Nutella (o della vostra crema spalmabile preferita)

Preparazione

Preparate la farcitura: in una terrina mescolate bene la ricotta con la Nutella fino a ottenere una bella crema liscia. Mettete in frigo fino al momento di usarla.

Passate all'imposto della torta: montate bene le uova con lo zucchero, fino a ottenere un composto chiaro e gonfio. Aggiungete la vaniglia e la buccia d'arancia grattugiata (dopo averla lavata e asciugata), poi a filo anche l'olio e il succo d'arancia.

Aggiungete, infine, anche la farina setacciata con il lievito e mescolate con le fruste elettriche a bassa velocità.

Versate l'impasto nello stampo foderato con carta forno. Riprendete la farcia dal frigo e distribuitela a cucchiaiate sulla superficie della torta. Variegate leggermente con la punta di coltello.

Cuocete in forno già caldo a 175° per circa 40 minuti. Prima di sfornare, verificate sempre la cottura infilando uno stecchino del cuore del dolce che dovrà uscirne asciutto.

Lasciate raffreddare la torta all'arancia e Nutella, poi sformatela sul piatto da portata e, se lo gradite, completate con poco zucchero a velo. Se non la mangiate tutta in giornata, conservatela in frigorifero.

