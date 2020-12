Oggi vi proponiamo una ricetta speciale, un piatto facile da preparare, goloso e completo: il tegamino di funghi, cotto e scamorza con crostini e peperoncino. Una deliziosa ricetta (così come le foto che accompagnano il procedimento) che ci arriva dal nostro lettore Mirko Morra, che ringraziamo per gli splendidi consigli culinari.

Vediamo insieme come preparare questo succulento tegamino:

Ingredienti per 3 tegamini:

6 fette di scamorza tagliate spesse (almeno mezzo cm ciascuna)

250 gr di prosciutto cotto tagliato a fette sottili

500 gr di funghi

1 peperoncino

1 spicchio d'aglio

sale

olio extra vegrgine di oliva

pangrattato

un ciuffo di prezzemolo

Pane raffermo per i crostini

Preparazione

Partite dai funghi. Puliteli, lavateli con delicatezza, affettateli e poi cuoceteli in padella con un filo d'olio, aglio, sale, peperoncino e prezzemolo.

Una volta cotti i funghi, siete già pronti per assemblare i vostri tegamini: partite adagiando sul fondo una fetta di scamorza, proseguite con una bella fetta di prosciutto cotto (o due se non sono troppo grandi), aggiungete quindi i funghi richiudendo il prosciutto a sacchetto e poi completate con un'altra fetta di scamorza. Aggiungete una spolverata di pangrattato e cuocete in forno già caldo a 180/190° x circa 10 minuti.

Mentre i tegamini sono in forno, preparate anche i crostini: tagliate il pane a quadrotti grossi (oppure a fette, come preferite) e cuoceteli in una padella con un filo d'olio, facendo abbrustolire fino a ottenere la doratura preferita.

Sfornate e servite subito, aggiungendo qualche crostino di pane caldo da intingere nel sughetto che avranno rilasciato scamorza e funghi durante la cottura in forno.