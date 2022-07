Categoria Dessert

Difficoltà Facile

Tempo Tempo di preparazione: 5 minuti

Dosi Per 12-15 tartufini Ingredienti 150 gr di formaggio spalmabile 130 gr di savoiardi 1 tazzina di caffè freddo e zuccherato (+ 2 cucchiaini di caffè solubile) 1 cucchiaio di zucchero a velo (facoltativo) cacao amaro q.b.

Procedimento

Mettete il formaggio spalmabile in una ciotola, versatevi dentro anche la tazzina di caffè alla quale avrete aggiunto anche il caffè solubile e mescolate tutto fino a ottenere una crema omogenea.

Tritate finemente i savoiardi con il mixer e aggiungeteli nella ciotola con il mascarpone al caffè. Mescolate bene con una spatola fino a ottenere un composto compatto. Assaggiate, e se lo gradite più dolce, aggiungete lo zucchero e mescolate ancora. Mettete il composto il freezer per una decina di minuti.

Intanto mettete un po' di cacao amaro in una ciotola.

Riprendete il composto e componete i vostri tartufini: con un cucchiaio, prelevate una piccola porzione di composto, formate una pallina e adagiatela su un piatto. Procedete così fino a terminare l'impasto. Passate poi tutte le palline per bene nel cacao, fino a ricoprirle completamente.

Adagiate i vostri tartufini al caffè in appositi pirottini di carta, se li avete, oppure direttamente sul vassoio da portata e conservateli in frigo fino al momento di servirli. Se preferite, potete anche metterli in freezer e gustarli come golosi semifreddi.

La ricetta

Pochissimi ingredienti e niente cottura: i tartufini veloci al caffè sono piccoli e sfiziosi dolcetti perfetti per l'estate.

Freschi, morbidi, velocissimi da preparare e soprattutto super golosi.

