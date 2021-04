La crostata di tagliatelle con salsiccia e piselli è una speciale pasta al forno 'bianca' ricca e golosa, semplice da preparare e di grandissimo effetto. Perfetta per il pranzo della domenica, ma anche per un'occasione di festa.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (stampo 22-24 cm)

300 gr tagliatelle all'uovo

1/2 l besciamella (se non avete la vostra ricetta, trovate la nostra nelle note in fondo alla pagina)

2 salsicce di maiale grandi (potete usare anche macinato di manzo)

150 gr di pisellini (anche surgelati)

1/2 cipolla

1/2 bicchiere di vino bianco

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale

150-200 gr di provola di Agerola (in alternativa un latticino tipo mozzarella, ma tenetela in frigo un paio d'ore)

parmigiano grattigiato q.b.

Preparazione:

Affettate sottilmente la cipolla. Eliminate il budello dalle salsicce e poi sbriciolatele grossolanamente con le mani.

In un'ampia padella, soffriggete la cipolla con l'olio, aggiungete la salsiccia, fate rosolare per bene mescolando spesso e poi sfumate un minuto col vino bianco. Aggiungete i pisellini, salate e lasciate cuocere coperto. Intanto preparate la besciamella.

Cuocete le tagliatelle, scolatele al dente e versatele nella padella con il condimento di salsicce e piselli, mescolate bene e poi aggiungete circa metà besciamella, il parmigiano, un poco d'acqua di cottura e mescolate bene qualche secondo.

Stendete un velo di besciamella sul fondo dello stampo a crostata, fate un primo strato con metà tagliatelle, poi aggiungete la provola di Agerola a cubetti, qualche cucchiaio di besciamella e una bella spolverata di parmigiano. Coprite con le restanti tagliatelle, livellate bene e poi fate un un ultimo strato con la besciamella rimasta.

Spolverate ancora con abbondante parmigiano tutta la superficie e cuocete in forno già caldo a 200° per circa 20 minuti o finché la crostata di tagliatelle non farà una bella crosticina dorata. Fatela riposare qualche minuto prima di servirla, in modo da tagliare delle belle fette compatte, ma ancora filanti.

NOTE:

Ricetta besciamella:

30 gr di burro, 40 gr di farina, 1/2 l di latte, sale q.b., un pizzico di noce moscata grattugiata (facoltativa)

Fondete il burro in una casseruola, togliete dal fuoco ed aggiungete la farina setacciata, mescolate con una frusta a mano e poi rimettete sul fuoco, mescolando fino ad avere un bel composto bruno, a questo punto aggiungete il latte a temperatura ambiente e continuate a mescolare finché la salsa non si addensa. Salate e aggiungete noce moscata poco prima che il composto arrivi a ebollizione.