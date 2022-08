Lo stoccafisso in casseruola con olive e capperi è un piatto tradizionale semplicissimo da preparare, ma tanto gustoso.

Come sempre, il primo consiglio per la riuscita della ricetta è quello di scegliere materie prime di ottima qualità e di provenienza sicura e certificata.

Vediamo insieme come preparare lo stoccafisso in casseruola con olive e capperi

Ingredienti per 4 persone

1 kg di stoccafisso (4 filetti - "Coronello")

600 gr di pomodori pelati

un cucchiaio colmo di capperi sotto sale (ma ben dissalati)

16 olive nere

uno spicchio d'aglio

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

un ciuffo di prezzemolo fresco

sale q.b. (solo se necessario)

Preparazione

Lavate delicatamente i filetti di stoccafisso, tamponateli e metteteli da parte, in un piatto.

In una casseruola (o una padella dai bordi alti), fate soffriggere l'aglio con l'olio extra vergine di oliva, unite poi i pomodori pelati e lasciate cuocere per circa 15 minuti.

Unite i pezzi di stoccafisso, le olive denocciolate, i capperi dissalati e fate cuocere a fuoco molto lento per circa 20 minuti o finché i filetti di pesce non saranno ben cotti (il tempo dipenderà da quanto sono grandi, per cui controllate spesso e attenzione a non farlo sfaldare troppo).

A cottura ultimata, assaggiate il sugo e verificate se occorre del sale, poi aggiungete una spolverata di prezzemolo fresco (lavato e tagliuzzato) e servite subito.

NOTE: se gradite il piccante, potete aggiungere nel soffritto di olio e aglio anche del peperoncino tritato.