Spezzatino con i piselli: la ricetta napoletana

Lo spezzatino con i piselli è una ricetta tipica napoletana. Un piatto gustoso e nutriente che prevede l’utilizzo di bocconcini di carne di manzo o vitello, come ingrediente principale. In alternativa si possono anche utilizzare anche bocconcini di carne di maiale o di agnello. Per un risultato ottimale, oltre alla cottura, è fondamentale anche scegliere il giusto taglio di carne: se optate per il manzo vi consigliamo le parti anteriori ovvero muscolo, polpa, collo o petto.

Ingredienti:

1/2 kg di spezzatino (di manzo o di vitello)

1/2 kg di piselli

2 cucchiai d’olio d’oliva

35 gr di burro

poca cipolla

salsa di pomodoro

Preparazione:

Mettete in un tegame l’olio e la cipolla. Quando questa si è rosolata, aggiungete subito la carne e rimescolate fino a farla prendere un coloro biondo. Quindi unite i piselli e mescolate ancora, aggiungete la salsa di pomodoro ed un pò di brodo fino a ricoprire tutta la carne. Quando il sugo si è ristretto, unite il burro, lasciate bollire ancora per un pò e servite caldissimo.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo