Spaghetti ai ranci felloni: la ricetta napoletana

Il rancio fellone o ganchio di scoglio è un crostaceo molto diffuso nel Mediterraneo. Vive in mare tra gli gli anfratti rocciosi, ed è qui che è possibile catturarlo. E’ molto apprezzato dai napoletani per le sue carni gustose ed delicate. Non è facile trovarli nei menù dei ristoranti e neanche nelle pescherie perchè non è così facile catturarlo. Ma se doveste trovarlo, non lasciatevelo scappare. Di seguito vi proponiamo la ricetta con tutti i passaggi per preparare uno squisito spaghetto ai ranci felloni.

Ingredienti per 4 persone:

1kg di ranci felloni

1 misurino di olio

3 spicchi di aglio

1 kg e mezzo di pomodori San Marzano

1 peperoncino forte

prezzemolo

sale

pepe

400 kg spaghetti (o linguine)

Procedimento:

Rompere i ranci felloni e lavarli bene, quindi metterli in un tegame e cuocere con i pomodori, l’aglio, l’olio, il prezzemolo, il peperoncino, il sale e il pepe. Lasciateli sul fuoco per 30 minuti. Cuocete la pasta e scolatela molto al dente, versatela nel tegame e fatela mantecare per bene nel sugo. Impiattate e aggiungete il prezzemolo fresco tritato. condirli con il sugo preparato. Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo