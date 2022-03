Categoria Primo

Dosi 4 persone Ingredienti 320 gr di spaghetti 500 gr di canocchie (o pannocchie, note anche come 'cicale di mare') 10 pomodorini 1/2 bicchiere di vino bianco olio extra vergine di oliva 1 spicchio d'aglio sale e pepe un ciuffetto di prezzemolo fresco

Procedimento

Iniziate la preparazione degli spaghetti con le canocchie proprio dalla pulizia dei crostacei. Con l'ausilio di un coltellino o di una forbice, praticate un taglio lungo il carapace dorsale (senza però intaccare la polpa), poi lavate accuratamente e delicatamente i crostacei sotto l'acqua corrente. Lasciatele poi colare bene.

In un'ampia padella soffriggete l'aglio con un bel giro d'olio e un po' di gambi di prezzemolo ben lavati, asciugati e tritati. Quando sarà ben dorato, eliminate l'aglio e aggiungete le canocchie. Fatele soffriggere da entrambi i lati e versate il vino bianco. Lasciate sfumare il vino e, quando sarà evaporato, aggiungete in padella anche i pomodorini lavati, asciugati e tagliati ognuno in quattro parti. Condite con sale e pepe (se piace).

Portate a cottura il sugo (se occorre, aggiungete qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta) e intanto lessate gli spaghetti in abbondante acqua bollente e salata. Scolateli al dente e versateli nella padella con il sugo delle canocchie. Fate saltare a fiamma viva, finché gli spaghetti non saranno ben conditi. Servite subito, aggiungendo un po' di prezzemolo fresco.

La ricetta

Gli spaghetti con le canocchie (o pannocchie, note anche come cicale di mare) sono un primo buonissimo e semplicissimo da preparare. Un piatto gustoso, con tutto il sapore del mare.

Come sempre, il consiglio principale che vi diamo è quello di acquistare materie prime di ottima qualità e di provenienza sicura.

