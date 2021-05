Sorbillo apre un nuovo locale a Ibiza: "Pizza più cocktail bar per ripartire lasciandoci alle spalle il Covid"

La pizzeria Gino Sorbillo sbarca in Spagna e più precisamente nell'affascinante e mondana Ibiza, meta di tantissimi turisti ogni anno.

Il locale, che sorgerà in via Miguel Soler 9, in una delle zone più belle dell'isola delle Baleari, sarà inaugurato il 15 giugno. Avrà 60 posti esterni e trenta interni.

"Avremo la solita formula della pizza più birra con la novità anche del cocktail bar. Una formula estiva dunque per ripartire con slancio in una meta turistica Covid-free. Sto puntando molto sulla formula cocktail, anche a Napoli nella nuova sede di Spaccanapoli, abbinandola alla pizza fritta. Le idee non mancano e la voglia di ripartire nonostante il periodo difficile è forte. I progetti in cantiere sono tanti. Punto molto sull'unione tra la tradizione napoletana e le nuove tendenze giovanili", spiega a NapoliToday Gino Sorbillo.