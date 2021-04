Seppie e carciofi: la ricetta napoletana

Ingredienti semplici e pochi passaggi per preparare un piatto di pesce saporito e genuino. Le seppie con i carciofi sono una pietanza tipica napoletana, ideale da preparare in questo periodo dell'anno perchè è in Primavera che si raccoglie questa fantastica e gustosa verdura ricca di sostanze nutritive e antiossidanti. Oltre ad essere un piatto gustoso le seppie coi carciofi sono, quindi, anche molto salutari. Per rendere il piatto ancora più completo lo si può accompagnare con del pane casereccio abbrustolito. Ecco la ricetta tradizionale con tutti i passaggi per prepararlo.

Ingredienti:

1 kg di seppie

6 carciofi

prezzemolo

olio

sale

pepe

pomodori

?Procedimento:

Si puliscono le seppie e si tagliano a listarelle, si puliscono i carciofi e si tagliano a fettine non troppo sottili. Si mettono a cuocere le seppie con i pomodori, il pepe, il sale, l’olio e il prezzemolo, senza acqua. Quando le seppie sono a metà cottura, aggiungere i carciofi. Servire caldo.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo